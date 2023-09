Familieleden actief betrekken bij de zorg in het ziekenhuis, moeten we dat omarmen? Of lopen we kans dat het goede met het kwade verloren gaat, zoals in Lukas 5:37 nieuwe wijn de oude zakken doet barsten, waardoor de wijn eruit stroomt en de zakken verloren gaan? Met die vraag sloot ik mijn vorige column af.