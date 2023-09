Zo’n veertig mensen, onder wie kleine kinderen, staan maandagavond in de rij voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt MiGreat. Volgens de hulporganisatie is het onduidelijk of er voor iedereen een bed beschikbaar is. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat er inderdaad een rij staat bij het aanmeldcentrum, maar dat er de komende nacht voor iedereen onderdak en een bed is.