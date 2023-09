Turkse president ontmoet collega Azerbeidzjan in exclave

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is volgens Turkse media in gesprek gegaan met zijn Azerbeidzjaanse ambtgenoot Ilham Alijev. Dat gesprek vindt plaats in een stuk Azerbeidzjan dat over land geen verbinding heeft met de rest van het land, de autonome republiek Nachitsjevan. Die ligt aan de rivier de Aras, ingeklemd tussen Iran en aan de oostkant Armenië. In het noordwesten heeft de exclave ook een korte grens langs de rivier met Turkije.