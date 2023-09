Koning Willem-Alexander opent expositie Stilstaan bij Corona

Koning Willem-Alexander opent vrijdag in Den Bosch de expositie Stilstaan bij Corona, een fototentoonstelling waar teruggeblikt wordt op de coronacrisis. De tentoonstelling bestaat uit foto’s waarmee meer dan veertig bekende en onbekende Nederlanders stilstaan bij de gevolgen van corona voor iemand in hun omgeving. Dat kan het gemis zijn van een naaste, een nog onzekere toekomst voor een onderneming of persoonlijke gezondheidsklachten door long covid.