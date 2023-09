In een zeer drukbezochte congreszaal in Den Bosch komen Partij voor de Dieren-leden bijeen om zich niet alleen voor te bereiden op de aanstaande verkiezingen, maar ook om te leren van het interne conflict in de partij. Nog voor de lunch mogen de ruim 1500 aanwezige leden stemmen over voorstellen over de eenheid van de partij en afspraken over de taakverdeling tussen partijbestuur en partijleider.