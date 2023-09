COA: ook voldoende opvangplekken asielzoekers begin komende week

De acute nood voor de opvang van asielzoekers is opgelost, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zaterdagavond. Er is vanuit de gemeenten voldoende aanbod om iedereen een plek te bieden „om in ieder geval dit weekend en begin volgende week door te komen”. Welke gemeenten specifiek hebben gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om meer plaatsen voor de opvang van asielzoekers beschikbaar te stellen is niet bekend.