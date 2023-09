Volgens de etnische Armeense autoriteiten in de enclave Nagorno-Karabach houdt de wapenstilstand die woensdag werd gesloten stand. Ze bevestigen dat gewonden uit het gebied worden geëvacueerd richting Armenië. Zowel het Rode Kruis als Russische vredestroepen zouden daarbij assisteren. Later dit weekend zou ook de elektriciteit in de regio weer moeten werken.