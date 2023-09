Verkiezingscongressen van VVD, CDA, SP en Volt op ‘superzaterdag’

Na een volle politieke week met Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen houden vier partijen een verkiezingscongres: VVD, CDA, SP en Volt. In de Haagse wandelgangen spreken sommigen over ‘superzaterdag’. De leden van de partijen krijgen de kans om de verkiezingsprogramma’s bij te schaven. Voor Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) is het een belangrijk moment: zij zullen voor de eerste keer als lijsttrekker hun congres toespreken.