Ruim honderd asielzoekerscentra in Nederland doen zaterdag mee aan Nationale Burendag. Deze door het Oranjefonds georganiseerde dag is volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND zeer geschikt om te benadrukken dat asielzoekers buren zijn van iedereen in hun omgeving. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 mensen een kijkje nemen in een asielzoekerscentrum, aldus het COA.