Niet meer praten helpt de wereld niet verder

Bij ons thuis werd er soms fel over gedebatteerd: wat te doen met winkels die zondags open gaan. Blijf je daar doordeweeks kopen, of verdienen ze het gemeden te worden? Ik herinner me dat ik moeite had met dat laatste, want wat merkt die winkelier van mijn protest? Als christen, hoe protestants ook, ben ik niet in de eerste plaats geroepen om te protesteren, maar om te getuigen. En daar komt weinig van terecht als ik enkel iemands winkel voorbij loop. Ga in ieder geval eerst er naar binnen om je bezwaar kenbaar te maken, was mijn overtuiging.