De stakingen bij autofabrieken van General Motors (GM) en Stellantis in de Verenigde Staten, die afgelopen vrijdag begonnen, worden uitgebreid. Dat heeft Shawn Fain, voorzitter van autovakbond UAW, vrijdag bekendgemaakt. Daarmee wordt het werk neergelegd in nog eens 38 fabrieken, verspreid over twintig Amerikaanse staten.