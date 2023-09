De gaskraan in Groningen gaat op 1 oktober helemaal dicht. Ook de productielocaties die nu nog uit voorzorg op de waakvlam staan, worden dan uitgezet. Een jaar later gaat het Groningenveld definitief dicht en worden de boorputten afgebroken. Het kabinet kondigde dat voornemen in juni al aan, nu staat het besluit ook echt vast.