VluchtelingenWerk verwijt overheid tekort aan menswaardige opvang

De overheid schendt haar verplichting om te zorgen voor een adequate menswaardige opvang voor asielzoekers. Een jaar geleden sprak de rechter al uit dat de opvangomstandigheden moesten worden verbeterd, maar er is weinig tot niets veranderd. Nog steeds verblijven meer dan 20.000 mensen in locaties die niet bedoeld zijn voor een langdurig verblijf. Dat zei VluchtenlingenWerk vrijdag in een reactie op de noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor onmiddellijk honderden extra opvangplekken.