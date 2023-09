De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen voorstander van het gedwongen aanwijzen van opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat is volgens de organisatie met het oog op veiligheid en draagvlak niet gewenst en ook in bestuurlijke zin lastig. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft vrijdagmorgen gezegd dat hij locaties gaat aanwijzen als de gemeenten dit weekeinde niet zorgen voor honderden extra opvangplekken.