Zuid-Holland voelt zich ‘gehoord’ door Kamer in zaak-Chemours

De provincie Zuid-Holland voelt zich „gezien en gehoord” door de Tweede Kamer in de zaak rond chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. De Kamer nam donderdagavond een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen om „proactief financiële en juridische steun” te geven aan andere overheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en de PFAS-vervuiling. Ook wil de Kamer dat de regering stoffen die vallen in de categorie ‘potentieel zeer zorgwekkend’ in de wet gelijk gaat stellen aan stoffen die al zijn aangemerkt als ‘zeer zorgwekkend’, iets waar Zuid-Holland al langer om vraagt.