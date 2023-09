Het omvangrijke liquidatieproces Marengo nadert de afronding. Vrijdag staat in de Bunker in Amsterdam-Osdorp de laatste reactie (dupliek) en het laatste woord van kroongetuige Nabil B. op het programma. Daarna is de inhoudelijke behandeling afgerond van de inmiddels jarenlang slepende strafzaak. Er staan nog wel procedurele zittingen gepland de komende periode.