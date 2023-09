Wall Street opnieuw omlaag door rentezorgen beleggers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw met rode cijfers gesloten. De rentezorgen bleven boven de markt hangen in de nasleep van het rentebesluit van de Federal Reserve een dag eerder. De Amerikaanse centrale bank besloot toen om voor de tweede keer dit jaar een rentepauze te houden. Wel lieten de beleidsmakers van de Fed de deur open voor nog een renteverhoging later dit jaar om de inflatie te bestrijden en verwachten ze de rente volgend jaar minder snel te verlagen dan gehoopt.