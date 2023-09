Duitsland heeft donderdag een grote oefening gehouden rond de crisis die zou ontstaan bij een acuut tekort aan aardgas. In verschillende deelstaten werden simulaties georganiseerd door de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening Bundesnetzagentur over wat kan worden gedaan in het geval van een tekort en hoe het gasverbruik dan verminderd zou moeten worden.