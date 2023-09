Omtzigt: zo veel plannen voor verbouwing begroting overmoedig

Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de enorme hoeveelheid plannen die fracties donderdag hebben ingediend om de begroting te verbouwen „enigszins overmoedig” en vooral ook „onzorgvuldig.” In een paar uur tijd hebben partijen 67 moties ingediend om de begroting van het demissionaire kabinet flink aan te passen of met aanvullende wensen te komen. Al die plannen kosten bergen met geld, zonder dat over zowel het plan zelf als de financiële dekking ervan goed is nagedacht, zei Omtzigt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP).