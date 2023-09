„Nooit meer oorlog.” Dat was het ideaal van de oprichters van Pax Christi in 1948. De rooms-katholieke organisatie richtte in 2007, samen met het Interkerkelijk Vredesberaad, PAX op. Donderdag viert de –niet altijd onomstreden– organisatie haar 75-jarig jubileum. Een gesprek met directeur Rolien Sasse.