De Bossche wethouder Ufuk Kâhya heeft zijn functie per direct neergelegd, na commentaar op zijn gedrag. Kâhya stelt in een verklaring op de website van de gemeente dat het hem „diep raakt dat er mensen zijn die in gesprek met mij last hebben gehad van mijn gedrag. Dat gaat in tegen alles waar ik voor wil staan”. Kâhya was wethouder Talentontwikkeling, gezondheid en data, en ging onder meer over onderwijs.