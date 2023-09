Bij een woning aan de Jan Kobellstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Het incident vond plaats rond 04.00 uur. Volgens de politie, die geen arrestaties verrichtte en op zoek is naar getuigen, is hierbij flink wat materiële schade ontstaan, maar raakte niemand gewond.