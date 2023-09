Vrijwel iedereen in Europa heeft te maken met zorgelijke luchtvervuiling. Dat bericht de Britse krant The Guardian na eigen onderzoek. Zo’n 98 procent van de Europeanen zou in gebieden wonen waar de hoeveelheid schadelijke fijnstof in de lucht hoger uitvalt dan verantwoord is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat geldt ook voor Nederland.