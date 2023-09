In een loods in Moerdijk (Noord-Brabant) heeft de politie een grote hoeveelheid gestolen spullen aangetroffen, waaronder een lading trampolines en duizenden statiegeldkratten. Agenten van onder meer de Zeehavenpolitie in Zeeland-West-Brabant en de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen bij de locatie uit na een onderzoek naar ladingdiefstallen.