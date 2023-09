Duizenden betogers zijn naar het kantoor van de premier van Armenië getrokken om te protesteren tegen zijn beleid rond Nagorno-Karabach. Demonstranten hebben volgens persbureau AFP de straten rond het gebouw in Jerevan bezet. Ze vinden dat minister-president Nikol Pashinyan de Armeniërs in de regio in de steek laat. In de loop van de avond waren er ook botsingen tussen betogers en de politie.