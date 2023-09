Zuid-Holland worstelt met vraag hoe het Chemours kan aanpakken

Alsof de provincie Zuid-Holland met een paar emmertjes water een grote bosbrand moet bestrijden. Zo omschrijft Statenlid Djoeki van Woerden-Kerssen van de ChristenUnie de situatie rond de chemische fabriek Chemours in Dordrecht. „Iemand heeft met vuur gespeeld. Het college van Gedeputeerde Staten en milieudienst DCMR staan met een paar emmers water aan de kant om die enorme brand te bestrijden. Dat is goed, maar niet goed genoeg”, aldus Van Woerden tijdens het debat over Chemours.