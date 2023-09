Dat ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het geheim onderzoek heeft gedaan naar moskeeën is „een kwalijke en verwerpelijke zaak” die bevestigt wat de moslimgemeenschap al langer voelt en vreest. Dat zegt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een reactie op een brief over dit onderwerp van demissionair minister Karien van Gennip van SZW.