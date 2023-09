Tegen de rechter die het kort geding zou behandelen tegen de Staat van een Nederlandse man die bijna twee maanden heeft vastgezeten in Spanje om een terrorismeverdenking, is nog voordat de zitting begon een wrakingsverzoek ingediend. Dit meldde de advocaat van de man voor de deur van de zittingszaal in Den Haag. Ze heeft geen vertrouwen in de rechter, legde ze uit.