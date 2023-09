De Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland ziet genoeg redenen om de vergunning van de chemische fabriek Chemours in te trekken. Fractievoorzitter Carla van Viegen diende tijdens de Statenvergadering een motie in, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen te onderzoeken hoe en wanneer de vergunning van het bedrijf in Dordrecht kan worden afgepakt.