De Verenigde Staten en Frankrijk zetten alle diplomatieke middelen in om te proberen een Azerbeidzjaans offensief in Nagorno-Karabach een halt toe te roepen. De uitbarsting dinsdag van Azerbeidzjaans geweld tegen de etnisch Armeense enclave begon net op het moment dat wereldleiders in New York bijeenkwamen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.