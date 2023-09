Tabaksbranche: hogere accijns goed nieuws voor Duitse winkeliers

De tabaksbranche reageert verbolgen op de accijnsverhoging op tabak in de dinsdag gepubliceerde miljoenennota. Tabak wordt daardoor volgend jaar nog duurder, waarschuwt de Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten (VSK). „Dit is alleen goed nieuws voor winkeliers in onze buurlanden en natuurlijk voor criminelen, die zich op grote schaal bezighouden met illegale productie en smokkel”, zegt directeur Jan Hein Sträter.