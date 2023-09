Filmende hardrijder hoort 8 jaar cel eisen voor fataal ongeval

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen een 22-jarige Rotterdammer een gevangenisstraf van acht jaar geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A20 bij Schiedam. Daarnaast vindt het OM dat de man tien jaar lang geen auto meer mag besturen. Rotterdammer Mohamed T. had volgens de officier van justitie cannabis gebruikt. En uit onderzoek op zijn telefoon is gebleken dat hij tijdens het rijden aan het filmen was.