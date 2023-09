Noord-Nederland is teleurgesteld over het gebrek aan aandacht voor de regio in de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen. Groningen, Drenthe en Friesland zien weliswaar aandacht voor kansengelijkheid en bestaanszekerheid, maar benadrukken dat structurele inzet van het Rijk nodig is om meer welvaart in elke regio te creëren.