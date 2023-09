Eind vorige week is het Internationaal Strafhof in Den Haag het slachtoffer geworden van een cyberaanval. In een verklaring van dinsdag stelt het internationale hof dat onmiddellijk maatregelen zijn getroffen om de gevolgen te minimaliseren. Dat gebeurt ook met hulp van Nederlandse autoriteiten waar het hof zegt dankbaar voor te zijn.