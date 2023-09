Het is onzeker of het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol doorgaat: het kabinet moet bezuinigen en haalt ruim 1,5 miljard euro uit het project. Wel blijft er nog ongeveer 900 miljoen euro over, zodat de komende jaren verder gewerkt kan worden aan de plannen. In 2025 moet er een zogeheten voorkeursvariant liggen voor de uitvoering.