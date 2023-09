Budget kernreactor medische isotopen voor behandeling kanker rond

De financiering van de nieuwe PALLAS-kernreactor in Petten is rond, nu het ministerie van Volksgezondheid het nog resterende investeringsbedrag van 320 miljoen in zijn begroting voor 2024 heeft opgenomen. Volgens het ministerie is dit een „grote stap om de toekomstige leveringszekerheid van medische isotopen veilig te stellen”. Deze radioactieve stoffen worden onder meer gebruikt bij de diagnose en behandeling van kanker.