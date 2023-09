De BBB in Noord-Brabant ziet wel wat in een autoloze zondag in de provincie. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De BBB denkt dat een dag waarop geen auto’s rijden „goed is voor de saamhorigheid van bewoners en bezoekers”, die dan alle ruimte krijgen om op straat allerlei activiteiten te ondernemen.