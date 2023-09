Bij Paleis Noordeinde en langs de route van de koninklijke rijtoer in Den Haag staan dinsdagochtend rond 10.30 uur enkele honderden mensen vanwege Prinsjesdag. De meeste mensen dragen iets in de kleur oranje, sommigen zijn flamboyant gekleed met grote hoeden of een trui met buttons van prinsen en prinsessen. Ook staan er veel scholieren.