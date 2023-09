Ook Ruttes laatste begroting op Prinsjesdag is ‘geen routineklus’

Zijn vierde kabinet is dan gevallen, demissionair premier Mark Rutte presenteert op zijn in principe laatste Prinsjesdag als minister-president niet een begroting die slechts „een routineklus” is. Zijn kabinet heeft gedaan wat nodig is, zei Rutte eerder deze maand in zijn persconferentie. Toch zal het een bescheiden begroting zijn, met vooral ingrepen om ervoor te zorgen dat „de mensen met de lagere inkomens niet onder nul zakken”.