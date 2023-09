Bij een woning aan de ’s-Gravendijkdreef in Amsterdam-Zuidoost heeft maandagavond laat een explosie plaatsgevonden. Korte tijd later vond er ook een ontploffing plaats bij een woning aan de Herensingel in Weesp. De politie bevestigt beide explosies na berichtgeving door AT5. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.