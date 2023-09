CdK Gelderland wil onafhankelijk onderzoek naar aantijgingen

Commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Dat zei hij tijdens een speciale vergadering van het presidium over het onderwerp, na publicaties in De Gelderlander over het vermeende gedrag van de commissaris. Berends zei tijdens zijn betoog aan het begin van de vergadering dat mensen zich niet moeten laten „gijzelen door beeldvorming, op basis van anonieme bronnen”.