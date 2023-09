Een persoon is om het leven gekomen door een auto-ongeluk op de buitenring van Almere. Het ongeluk was rond 17.00 uur ter hoogte van de Bosranddreef, aldus een politiewoordvoerder. De bestuurder van een auto raakte bekneld door het ongeluk. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.