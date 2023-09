Ondanks lekken uit miljoenennota nog veel onzeker

De grootste klapper uit de gelekte miljoenennota 2024 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is de 2 miljard euro die het demissionaire kabinet voor armoedebestrijding uittrekt. Ook de koopkrachtplaatjes liggen al op straat, net zoals de zorgpremie die wat het kabinet betreft kan stijgen met 12 euro per maand. Maar veel is ook nog onduidelijk, zoals de invulling en reikwijdte van een energiepakket, de hoogte van de accijnsstijging op alcohol en tabak en een mogelijke verzachting van de bezuinigingen op de ouderenzorg.