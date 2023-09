De Poolse politie heeft bij een huiszoeking vrijdag en zaterdag in totaal drie dode baby’s gevonden. De lichamen van twee pasgeborenen zijn begraven gevonden in een kelder van een huis in het gehucht Czerniki, ten zuidwesten van Gdansk. Zaterdag meldde de politie dat er nog een dode zuigeling in het pand is gevonden. De zoektocht duurt nog steeds voort, met behulp van speurhonden en een 3D-scanner, berichten Poolse media.