Drie daders van de terreuraanslagen in Brussel in 2016 hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen. Andere veroordeelden krijgen niet de verwachte maximumstraf, omdat ze die bijvoorbeeld al in Frankrijk kregen voor de aanslagen in Parijs. Dat geldt onder meer voor de bekendste van hen, Salah Abdeslam, heeft de jury van de rechtbank in de Belgische hoofdstad bepaald.