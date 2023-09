Telecombedrijf Lycamobile heeft in België een boete gekregen van bijna 1,4 miljoen euro. Die werd in juli al opgelegd door telecomwaakhond BIPT, dat de boete vrijdag pas heeft bekendgemaakt. Aanleiding is het niet aansluiten van nummers op de centrale nummerdatabank, die wordt gebruikt door Belgische noodhulpdiensten.