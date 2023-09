De politie heeft donderdag een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een of meerdere explosies bij zalencentrum Het Paleis in Schiedam. In een paar maanden tijd is bij het pand aan De Brauwweg drie keer een explosie geweest. Bij de laatste ontploffing van 7 september raakte de voorkant van het zalencentrum beschadigd.