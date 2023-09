De Amerikaanse oud-presidentskandidaat Bernie Sanders komt in oktober naar Nederland om onder meer een bijeenkomst van GroenLinks-PvdA bij te wonen. In het Utrechtse poppodium Tivoli spreekt Sanders op 11 oktober met onder anderen GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans over de alternatieven voor kapitalisme. Ook zijn GreenPeace en vakbond FNV aanwezig.