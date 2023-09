De Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero is overleden. Volgens Colombiaanse media stierf hij op 91-jarige leeftijd nadat hij met longontsteking was opgenomen in het ziekenhuis. Zijn dood wordt bevestigd door president Gustavo Petro. De schilder en beeldhouwer had een zeer kenmerkende stijl, met ronde, overdreven figuurtjes. Ook in Nederland zijn exposities geweest van zijn werk.