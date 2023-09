Meerdere fracties in de Provinciale Staten van Zeeland vinden dat het te lang duurt voordat met het eerder aangekondigde landelijke bevolkingsonderzoek van het RIVM naar de blootstelling aan PFAS wordt begonnen. „We zijn al twee jaar bezig met dit verhaal, met het verhaal over de onrust onder de bevolking over hun gezondheid. Dit gaat veel te traag” zei SP-fractievoorzitter Ger van Unen.